"Наполи" может предложить Ибрагимовичу контракт на полтора года

"Наполи" рассматривает вариант с подписанием нападающего Златана Ибрагимовича. По данным La Gazzeta dello Sport, 38-летнему футболисту будет предложен полуторагодичный контракт. Зарплата шведа составит 4 млн евро за сезон.Ранее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис заявил, что хотел бы пригласить Златана, но все зависит от футболиста.На данный момент Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" в МЛС, с которым у него зимой истекает контракт. В нынешнем сезоне футболист провел 30 матчей, забил 30 мячей и отдал семь результативных передач."Наполи" на данный момент занимает четвертое место в таблице, набрав 16 очков в 8 матчах.