Спортивный директор "Ювентуса": ищем наилучшее решение для Манджукича

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал о будущем нападающего Марио Манджукича."Мы общаемся с Манджукичем и ищем наилучшее решение. Клуб открыт для любого сценария: он может остаться, а может уйти. Мы обсуждаем все варианты, чтобы принять наилучшее решение для обеих сторон", — приводит слова Паратичи Sky Italia.По информации СМИ, хорватский форвард может продолжить карьеру в "Милане", "Интере", "Манчестер Юнайтед" или катарском клубе "Аль-Духаиль".Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. За это время хорват провел 162 матча во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 23 результативные передачи.