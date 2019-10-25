Экс-игрок "Ман Сити" Родуэлл пройдёт медосмотр в "Роме". Он полгода без клуба

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Джек Родуэлл, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в итальянской Серии А.Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио, сегодня, 25 октября, 28-летний английский футболист пройдёт медицинское обследование для "Ромы". Если осмотр пройдёт успешно, то Джек сможет подписать контракт с джаллоросси.Отмечается, что выйти на рынок свободных агентов итальянский клуб заставило большое количество травм у игроков центра поля.Родуэлл является воспитанником "Эвертона", цвета которого защищал с 2008 по 2012 год. Затем его за € 15 млн приобрёл "Манчестер Сити". Проведя два года в стане "горожан" и не сумев стать ключевым игроком команды, Джек за € 12,6 млн перешёл в "Сандерленд", где выступал четыре года. Прошлый сезон хавбек провёл в "Блэкберне", куда пришёл на правах свободного агента, а по окончании кампании покинул клуб.