Марадона - президенту "Наполи": не дайте Мертенсу уйти. Ему более 30, но играет он как молодой

Бывший нападающий "Наполи", ныне главный тренер "Химнасии" из Ла-Платы Диего Марадона отреагировал на то, что форвард неаполитанцев Дрис Мертен побил его рекорд по количеству голов за клуб."Для меня это не стало разочарованием. На самом деле я аплодировал Мертенсу. Когда он забил, я думал о "Наполи" и уж точно не о себе.Я смотрю все игры неаполитанцев, особенно в Лиге чемпионов. Матч против "Зальцбурга" был захватывающим, не красивым, но достаточно хорошим. Потому что, когда ты выигрываешь, это всегда здорово.Мертенс родился, чтобы быть нападающим, но не знал этого. Все его голы не мог забить кто-то, кто не является нападающим в глубине души.Я бы хотел сделать что-нибудь, чтобы Мертенс не покинул команду. Если для профессионала правильно всегда искать лучшую зарплату, то также верно и то, что ни в каком другом уголке мира он не будет чувствовать себя любимым, уважаемым и важным, как в Неаполе.Поэтому, дорогой президент, не позволяйте ему уйти. Я знаю, что ему более 30 лет, но он бегает, играет и забивает голы со свежестью и энтузиазмом молодого парня. Но если Мертенс действительно должен уйти, пусть он знает, что ему всегда найдется место в моей "Химнасии", — цитирует Марадону Corriere dello Sport.