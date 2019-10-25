» » Марадона - президенту "Наполи": не дайте Мертенсу уйти. Ему более 30, но играет он как молодой

Марадона - президенту "Наполи": не дайте Мертенсу уйти. Ему более 30, но играет он как молодой

Бывший нападающий "Наполи", ныне главный тренер "Химнасии" из Ла-Платы Диего Марадона отреагировал на то, что форвард неаполитанцев Дрис Мертен побил его рекорд по количеству голов за клуб.

"Для меня это не стало разочарованием. На самом деле я аплодировал Мертенсу. Когда он забил, я думал о "Наполи" и уж точно не о себе.

Я смотрю все игры неаполитанцев, особенно в Лиге чемпионов. Матч против "Зальцбурга" был захватывающим, не красивым, но достаточно хорошим. Потому что, когда ты выигрываешь, это всегда здорово.

Мертенс родился, чтобы быть нападающим, но не знал этого. Все его голы не мог забить кто-то, кто не является нападающим в глубине души.

Я бы хотел сделать что-нибудь, чтобы Мертенс не покинул команду. Если для профессионала правильно всегда искать лучшую зарплату, то также верно и то, что ни в каком другом уголке мира он не будет чувствовать себя любимым, уважаемым и важным, как в Неаполе.

Поэтому, дорогой президент, не позволяйте ему уйти. Я знаю, что ему более 30 лет, но он бегает, играет и забивает голы со свежестью и энтузиазмом молодого парня. Но если Мертенс действительно должен уйти, пусть он знает, что ему всегда найдется место в моей "Химнасии", — цитирует Марадону Corriere dello Sport.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Марадона Мертенс Наполи Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Рубин" - "Урал": стали известны составы команд
Созин - о Слуцком: с дебилами - перебор, они же не оскорбляют его 1
Милнер рассказал, как ван Дейк его подкалывает из-за возраста
Миятович: пока "Реал" не убеждает в готовности бороться за трофеи
Сёмин: с "Ювентусом" сыграли очень дисциплинированно, согласно нашему плану
Марадона - президенту "Наполи": не дайте Мертенсу уйти. Ему более 30, но играет он как молодой
Футболисты "Тоттенхэма" угостили Почеттино ужином в шикарном ресторане и выразили тренеру поддержку
Русская девушка-агент рассказала, как занималась трансфером Тиля в "Спартак"
Реакция футболисток на слетевший с головы соперницы хиджаб стала вирусной в интернете 2
Сенников: Семин по пути на базу мог остановить машину у магазина и купить ящик "Балтики 7"
Грушевский: над ЦСКА злорадствуют даже болельщики тех команд, которые нигде не выступают 12
Созин: убрать Фернандеса из ЦСКА - и команду можно закрывать 3
Букмекеры назвали вероятность выхода "Краснодара" из группы в Лиге Европы 2
Бэйл запретил "Реалу" публиковать информацию о своей травме 1
Влашич: если ЦСКА будет играть так, как в матче с "Ференцварошем", сможет выиграть 9 игр из 10 4
Придется выбирать, какое дерби смотреть. Превью 14-го тура РПЛ 1
К. Плиев: как-то сорвался на В. Денисова, после игры он дал мне подзатыльник
"Ливерпуль" выиграл суд у New Balance. Техническим спонсором клуба станет Nike
Погба из-за травмы не сыграет с "Норвичем"
Семин подтвердил, что Джорджевич будет прооперирован
Мёнхенгладбахская "Боруссия" потроллила Смоллинга из-за пенальти в Лиге Европы
Кьеллини: Дибала — золотой мальчик, который вырос на наших глазах
Игнатьев: на игре "Локомотива" в матче со "Спартаком" может сказаться накопившаяся усталость 1
Ибрагимович: если я покину МЛС, никто не вспомнит, что это за лига 1
Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
К. Плиев — о Кокорине и Мамаеве: когда их закрыли на два месяца, сильно удивился 2
Зинченко перенес операцию на колене
Похоже, пиво вернут на стадионы. А кому-то хотелось и водку 3
Шпрыгин: фанатская поддержка сборной России умерла
Гончаренко не уйдет из ЦСКА в этом сезоне, считают букмекеры 5
Все новости