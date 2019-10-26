Известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду следует называть Терминатором.
"В НБА есть парень, которого зовут Терминатор. В футболе же я не знаю игрока, которого бы так называли.
Так почему бы не начать? Роналду. Нужно называть его так, чтобы все это подхватили, и они станут называть его Терминатором", - цитирует Шварценеггера BBC Sport.
Sport24.ru
Шварценеггер призвал дать Роналду кличку Терминатор
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