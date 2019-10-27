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Пиоли: допускаем ошибки, которые непозволительны для клуба уровня "Милана"

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли после завершения матча 9-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (1:2) подверг критике игру своей команды.

"Я ожидал большего, не буду скрывать. Пока не можем победить. И допускаем ошибки, которые непозволительны для клуба уровня "Милана".

Нет смысла отрицать, что ситуация сложная. А мы продолжаем допускать одни и те же ошибки. Мы понимали, что «Рома» будет прессинговать, готовились к этому, но все равно теряли мяч очень просто.

Считаю, что команда не показывает прогресса. Более того, в некоторых моментах наблюдается регресс", — цитирует Пиоли La Gazzetta dello Sport.

"СЭ"


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Теги: Пиоли Милан Рома Серия А
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