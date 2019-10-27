"Аталанта" — первая команда Серии А за 27 лет, забившая 28 голов в первых 9 турах

"Аталанта" забила 7 голов "Удинезе" в матче 9-го тура Серии А (7:1), повторив крупнейшую победу в своей истории. В 1952 году клуб из Бергамо с таким же счетом обыграл "Триестину".Кроме того, "Аталанта" на старте сезона стала самой результативной командой чемпионата Италии за последние 27 лет, в данный момент на ее счету 28 голов. Последний раз подобный результат показал "Милан" в сезоне-1992/93, забив 29 голов в первых девяти матчах Серии А.