» » "Аталанта" — первая команда Серии А за 27 лет, забившая 28 голов в первых 9 турах

"Аталанта" — первая команда Серии А за 27 лет, забившая 28 голов в первых 9 турах

"Аталанта" забила 7 голов "Удинезе" в матче 9-го тура Серии А (7:1), повторив крупнейшую победу в своей истории. В 1952 году клуб из Бергамо с таким же счетом обыграл "Триестину".

Кроме того, "Аталанта" на старте сезона стала самой результативной командой чемпионата Италии за последние 27 лет, в данный момент на ее счету 28 голов. Последний раз подобный результат показал "Милан" в сезоне-1992/93, забив 29 голов в первых девяти матчах Серии А.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Аталанта Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тедеско: верю, что "Спартак" не так безнадёжен, как многим кажется 1
Рибери может получить длительную дисквалификацию за толчки арбитра
Тедеско: работать в "Спартаке" — удовольствие 5
Ультрас "ПСЖ" отобрали баннер у фанатов "Марселя" и сожгли его
Бубнов: Чалов делает все, что может, но ЦСКА нужен забивной таранный форвард 2
Рибери дважды толкнул судью после игры с "Лацио"
"Тупой и еще тупее". Кин разнес пару крайних защитников "Тоттенхэма"
Игроку "Алкмара" выбили зубы в матче чемпионата Голландии
"Аталанта" — первая команда Серии А за 27 лет, забившая 28 голов в первых 9 турах
Букмекеры повысили вероятность чемпионства "Спартака" 2
Гвардиола: если я и жалуюсь на травмы, то только после побед "Ман Сити"
Погба из-за травмы пропустит еще месяц
"Локомотив" - "Спартак": фотоотчет встречи
Гасперини: "Аталанта" не сможет выиграть чемпионат, разве что "Ювентус" сам его проиграет
Пиоли: допускаем ошибки, которые непозволительны для клуба уровня "Милана"
Каннаваро может покинуть пост главного тренера "Гуанчжоу"
"Ювентус" готов продать Манджукича за 5 млн евро 2
"ПСЖ" со счетом 4:0 разгромил "Марсель"
Сульшер: "МЮ" должен был перебить оба незабитых пенальти
Клопп - о победе над "Тоттенхэмом": хочется, чтобы все матчи были такими
Эмери: Джака не прав. Мы обсудим эту ситуацию внутри команды
Клопп прокомментировал травму Салаха
Моуринью советует "Тоттенхэму" распродать футболистов, желающих играть в других клубах
Капитан "Арсенала" оскорбил фанатов, не пожал руку Эмери и ушел с поля, сорвав с себя футболку 4
Медведев: мы точно выкупим Осорио 1
Нигматуллин: у "Локомотива" был неправильный настрой на матч со "Спартаком"
"Торпедо" притормаживает в Калининграде. Обзор 20-го тура ФНЛ
Маклаков: "Спартак" - русская команда 6
Зотов: не заметил, что "Оренбург" доигрывал в большинстве
Матвеев: "Краснодару" чуть-чуть не хватило до победы
Все новости