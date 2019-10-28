Пиоли: нет смысла отрицать, что сейчас в "Милане" тяжёлая ситуация

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли признался, что ожидал от своей команды большего в матче 9-го тура Серии А с "Ромой" (1:2). Пиоли, сменивший на посту главного тренера "Милана" Марко Джампаоло, в двух стартовых матчах набрал лишь одно очко."Я ждал большего, да. Мы много ошибались в последних матчах, слишком много для клуба такого статуса.Нет смысла отрицать, что сейчас в команде тяжёлая ситуация. Мы продолжаем допускать явные и очевидные ошибки. Оба гола в наши ворота стали следствием таких ошибок.Мы знали, что "Рома" будет прессинговать нас, но мы теряли мяч слишком легко. Кроме того, понимали, что соперник будет опасен на стандартах, учитывая габариты игроков. Но и в этом компоненте мы действовали неважно.Мы сыграли хуже, чем с "Лечче" в минувшем туре. Если мяч медленно выводится из обороны в атаку, сложно атаковать", — цитирует Пиоли Football Italia.