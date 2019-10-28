» » Пиоли: нет смысла отрицать, что сейчас в "Милане" тяжёлая ситуация

Пиоли: нет смысла отрицать, что сейчас в "Милане" тяжёлая ситуация

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли признался, что ожидал от своей команды большего в матче 9-го тура Серии А с "Ромой" (1:2). Пиоли, сменивший на посту главного тренера "Милана" Марко Джампаоло, в двух стартовых матчах набрал лишь одно очко.

"Я ждал большего, да. Мы много ошибались в последних матчах, слишком много для клуба такого статуса.
Нет смысла отрицать, что сейчас в команде тяжёлая ситуация. Мы продолжаем допускать явные и очевидные ошибки. Оба гола в наши ворота стали следствием таких ошибок.

Мы знали, что "Рома" будет прессинговать нас, но мы теряли мяч слишком легко. Кроме того, понимали, что соперник будет опасен на стандартах, учитывая габариты игроков. Но и в этом компоненте мы действовали неважно.

Мы сыграли хуже, чем с "Лечче" в минувшем туре. Если мяч медленно выводится из обороны в атаку, сложно атаковать", — цитирует Пиоли Football Italia.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Пиоли Милан Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Смолов и Живоглядов перед въездом на "РЖД Арену" были оштрафованы ГИБДД за тонировку
Провал вратаря сборной и кошмарная неудача ЦСКА. Главные неудачники тура
Пиоли: нет смысла отрицать, что сейчас в "Милане" тяжёлая ситуация
Стротман: для меня "ПСЖ" — это команда из другого чемпионата
Попов: Карпин и Кононов — это небо и земля. У Кононова нет своего мнения во многих ситуациях 3
Карпов: с выходом Дзюбы ничего не поменялось
Адвокат Глушаковой: все, что Денис хочет сделать, в итоге оборачивается нам на руку
Апелляционное заседание по делу о разделе имущества Глушакова с бывшей женой перенесено
Гендиректор "Шахтера": никто не верил, что "Зенит" купил Тимощука за 25 млн. А оно так и есть 1
В. Чалов: «Зенит» - лучшая команда России 2
"Манчестер Юнайтед" — первый клуб, забивший 2000 голов в АПЛ
Шахов: ничья с "Краснодаром" — неплохой результат для "Оренбурга"
Актер Маклаков раскритиковал "Локо" за продажу мерча с принтом "Пацаны" 2
Кикнадзе: 0:3 от "Спартака" — увесистая оплеуха для "Локо". Такие раны не скоро заживают 8
Объявлены претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в октябре 1
Джордан у «Спартака» круче, чем у «Локомотива». Сборная лучших игроков 14-го тура 1
Комментатор игры "Локомотив" — "Спартак" извинился за позднее начало трансляции на "Матч ТВ" 4
РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока в октябре 2
Новиков: если выбирать игру или результат, "Динамо" сейчас важнее второе
Яя Туре: людей из ФИФА проблема расизма не заботит, ничего не меняется 3
Нобоа: до Бердыева очень сложно дозвониться. За 12 лет я лишь дважды говорил с ним по телефону
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА — 2023 1
Эмери раскритиковал судью из-за отмены гола "Арсенала" в матче с "Кристал Пэлас"
Видаль отклонил предложение из Китая, чтобы перейти в "Интер"
Нобоа: Семак хотел, чтобы я остался в "Зените"
Глушаков прибыл на апелляционное заседание по делу о разделе имущества с бывшей женой
Уткин: "Спартаку" отчаянно повезло, потому что успели уволить Кононова 7
Тедеско: Кутепов играет потому, что заслуживает этого 2
"Саутгемптон" отправит часть зарплаты в Фонд Святых после разгрома от "Лестера" 1
Тедеско: верю, что "Спартак" не так безнадёжен, как многим кажется 4
Все новости