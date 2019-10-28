Президент "Брешии" оценил 19-летнего Тонали в 300 миллионов евро

"Брешия" назвал цену на полузащитника Сандро Тонали.По информации La Gazzetta dello Sport, президент клуба Массимо Челлино оценил 19-летнего игрока в 300 миллионов евро.Ранее сообщалось, что итальянец входит в сферу интересов "Манчестер Сити", но Челлино выступает категорически против его продажи.В этом сезоне Тонали провел восемь матчей в Серии А, забил один гол и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.