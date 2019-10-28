"Брешия" назвал цену на полузащитника Сандро Тонали.
По информации La Gazzetta dello Sport, президент клуба Массимо Челлино оценил 19-летнего игрока в 300 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что итальянец входит в сферу интересов "Манчестер Сити", но Челлино выступает категорически против его продажи.
В этом сезоне Тонали провел восемь матчей в Серии А, забил один гол и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
Sport24.ru
Президент "Брешии" оценил 19-летнего Тонали в 300 миллионов евро
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