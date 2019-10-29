Московский городской суд взыскал с интернет-холдинга Rambler Group 1,4 млн рублей по иску маркетингового агентства «Телеспорт», сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на представителя суда.
«Суд постановил взыскать с ООО «Рамблер Групп» в пользу АО «Телеспорт груп» компенсацию в размере 1 410 000 рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 21 250 рублей, расходы на оплату услуг нотариуса в размере 135 580 рублей», – говорится в сообщении.
В сентябре «Телеспорт» подал иск к Rambler Group за публикацию хайлайтов итальянской Серии А на портале «Чемпионат.com», входящем в структуру холдинга. Сумма иска составила 235 млн рублей. Помимо штрафа суд постановил прекратить публикацию хайлайтов.
Мосгорсуд взыскал с Rambler 1,4 млн за видеообзоры Серии А. "Телеспорт" требовал 235 млн
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