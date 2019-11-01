Пьянич: обвинять кого-то другого в проигрыше - самый легкий путь

Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич рассказал о жалобах на судейство."Матчи никогда не проигрываются из-за арбитров. Это просто оправдание. Когда уходишь с поля после поражения, очень злишься и можешь многое сказать. Но обвинять кого-то другого — самый лёгкий путь. Судьи продолжат делать ошибки, так же как и мы. Сегодня VAR помогает как рефери, так и людям. Я больше не обращаю внимания на комментарии", - цитирует Пьянича Tuttosport.