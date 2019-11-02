Апелляция Анчелотти была отклонена. Тренер не будет руководить "Наполи" в матче с "Ромой"

"Наполи" будет играть против "Ромы" в центральном матче 11-го тура Серии А без главного тренера Карло Анчелотти. Об этом сообщает Football Italia.31 октября стало известно, что Анчелотти дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии. Тренер был удален в игре с "Аталантой" (2:2) за споры с арбитром. Итальянец подал апелляцию, но она была отклонена.