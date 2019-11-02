» » "Рома" одержала победу над "Наполи"

"Рома" одержала победу над "Наполи"

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Рома" дома обыграла "Наполи" - 2:1.

Чемпионат Италии

11 тур

Гол: Дзаньоло, 19, Верету, 54 (пен.) - Милик, 72

Рома: Лопес, Коларов, Смоллинг, Четин, Спинаццола, Манчини, Дзаньоло (Ундер, 81), Верету, Пасторе (Сантон, 89), Клюйверт (Перотти, 77), Джеко

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Руй, Руис, Зелиньски, Инсинье (Юнес, 83), Кальехон (Лосано, 58), Милик, Мертенс (Льоренте, 65)

Предупреждения: Клюйверт, 77, Инсинье, 77, Руй, 78, Спинаццола, 88, Милик, 88, Ундер, 90+3, Четин, 90+3

Удаления: Четин, 90+6


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Рома Наполи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Лейпциг" забил восемь голов "Майнцу"
Шунин: готовился к матчу с "Ахматом" и даже не мог представить, что провел за "Динамо" уже 250 игр
"Айнтрахт" со счетом 5:1 разгромил "Баварию" 1
Лидирующий "Зенит" принимает ЦСКА. Идёт первый тайм, пока 0:0 2
Шалимов: после матча я покричал немного в раздевалке 1
"Рома" одержала победу над "Наполи"
"Тамбов" в гостях обыграл "Сочи" 6
Газизов: поле у нас хорошего качества. Никто не ропщет
Сульшер: Марсьяль все больше похож на игрока, который хочет забивать голы, а не показывать трюки
"Зенит" - ЦСКА: команды назвали стартовые составы 21
Директор "Чертаново": это просто какая-то акция против нас
Зидан: у "Реала" нет составов А и Б, я рассчитываю на всех игроков
Голубев: поделить очки с "Локомотивом" - это как победа для нас
Сын Кэхилла подписал контракт с "Эвертоном". Его отец - легенда клуба
Фомин: надо набирать очки не только с лидерами, но и с клубами, с которыми мы ведем борьбу
Евсеев: Бизяк лучший игрок матча? Мне без разницы, играет команда 1
Рыбус: в таких условиях тяжело играть в футбол
Шунин помог «Динамо» спастись в матче с «Ахматом», но всплытие снова откладывается 1
Вальверде: вызов Месси в сборную Аргентины не является проблемой для "Барселоны"
Семин: создалось впечатление, что судье нужно было показывать жёлтые, чтобы наши игроки пропустили матч 2
Апелляция Анчелотти была отклонена. Тренер не будет руководить "Наполи" в матче с "Ромой"
"Сочи" - "Тамбов: стали известны стартовые составы 2
"Динамо" в меньшинстве вырвало ничью в матче с "Ахматом" 25
Негостеприимная Уфа. В башкирском поле забуксовал даже «Локомотив»
"Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уфой" 53
"Где ж деньги?" Уткин задался вопросом, куда ушли средства с продажи игроков "Чертаново" 9
Гвардиола: скаутский отдел "Манчестер Сити" гораздо важнее тренера и игроков
"Спартак" выиграл у "Арсенала" в первенстве молодежных команд
Сын легенды "Эвертона" Тима Кэхилла стал игроком этого клуба
"Ахмат" потерял Уциева из-за травмы
Все новости