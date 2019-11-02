В матче 11-го тура чемпионата Италии "Рома" дома обыграла "Наполи" - 2:1.
Чемпионат Италии
11 тур
Гол: Дзаньоло, 19, Верету, 54 (пен.) - Милик, 72
Рома: Лопес, Коларов, Смоллинг, Четин, Спинаццола, Манчини, Дзаньоло (Ундер, 81), Верету, Пасторе (Сантон, 89), Клюйверт (Перотти, 77), Джеко
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Руй, Руис, Зелиньски, Инсинье (Юнес, 83), Кальехон (Лосано, 58), Милик, Мертенс (Льоренте, 65)
Предупреждения: Клюйверт, 77, Инсинье, 77, Руй, 78, Спинаццола, 88, Милик, 88, Ундер, 90+3, Четин, 90+3
Удаления: Четин, 90+6
"Рома" одержала победу над "Наполи"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»