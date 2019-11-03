"Милан" одержал одну победу в четырёх стартовых матчах при Пиоли

Смена тренера не пошла на пользу "Милану". Стефано Пиоли, сменивший на этом посту Марко Джампаоло, набрал с командой всего 4 очка в 4 турах Серии А.

Фото: foxsportsasia.com

"Россонери" в домашнем матче поделили очки с "Лечче" (2:2), затем в гостях проиграли "Роме" (1:2), минимально победили на "Сан Сиро" "СПАЛ" (1:0), а вчера дома уступили "Лацио" со счётом 1:2.



Таким образом, после 11 туров чемпионата Италии "Милан" с 13 очками располагается на 12 месте, отставая от лигочемпионской зоны на 8 очков. "Лацио" делит четвёртую позицию с "Кальяри" и "Аталантой".