Объявлен лучший игрок Серии А по итогам октября

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле был признан самым ценным футболистом октября в чемпионате Италии.



29-летний футболист забил 8 голов в Серии А в прошлом месяце. Мяч в ворота "Милана" стал для форварда сотым в футболке "Лацио".



Иммобиле выступает за "Лацио" с 2016 года. До этого форвард представлял цвета "Ювентуса", "Дженоа", "Торино", дортмундской "Боруссии" и "Севильи".



Напомним, в прошлом месяце лучшим игроком Серии А был признан хавбек "Фиорентины" Франк Рибери.