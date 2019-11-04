Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле был признан самым ценным футболистом октября в чемпионате Италии.
29-летний футболист забил 8 голов в Серии А в прошлом месяце. Мяч в ворота "Милана" стал для форварда сотым в футболке "Лацио".
Иммобиле выступает за "Лацио" с 2016 года. До этого форвард представлял цвета "Ювентуса", "Дженоа", "Торино", дортмундской "Боруссии" и "Севильи".
Напомним, в прошлом месяце лучшим игроком Серии А был признан хавбек "Фиорентины" Франк Рибери.
Объявлен лучший игрок Серии А по итогам октября
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