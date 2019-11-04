"Милан" заинтересован в возвращении Ибрагимовича

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Италии. По информации Marca, в своих рядах шведа хочет видеть "Милан".Ранее сообщалось, что в подписании 38-летнего игрока заинтересованы еще несколько клубов Серии А, в числе которых "Фиорентина", "Наполи" и "Болонья".В этом сезоне футболист провел в МЛС 31 матч, забил 31 гол и сделал восемь результативных передач. Контракт форварда с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в конце декабря.Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год и выиграл с клубом Серию А и Суперкубок Италии.