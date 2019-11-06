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Игроки "Наполи" протестуют против президента, который хотел закрыть их на базе

Футболисты "Наполи" отказались возвращаться на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ред Булл Зальцбург", сообщает в своём "твиттере" журналист Танкреди Палмери.

По завершении встречи с австрийским чемпионом, согласно указаниям президента клуба Аурелио Де Лаурентиса, команда должна была отправиться на клубную базу и уединиться там на пять дней. Однако после матча капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье встретился с сыном президента и сообщил ему: "Мы отправляемся домой. Иди, скажи это своему отцу".

Матч между "Наполи" и "Ред Булл Зальцбург" завершился со счётом 1:1. Неаполитанцы опустились на второе место в группе E ЛЧ, набрав 8 очков в четырёх матчах. В чемпионате Италии команда занимает седьмое место с 18 очками в активе после 11 туров.

"Чемпионат"


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Теги: Наполи Серия А
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