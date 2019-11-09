Капелло: если Ибрагимович вернется в "Милан", будет главным героем в Италии

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал новость о том, что нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан"."Милан" имел несчастье быть проданным кому-то, у кого не было ресурсов для управления клубом мирового уровня. Теперь есть Эллиот, который отдает предпочтение счетам и отдает старые долги.Если бы "Милан" купил Ибрагимовича, это был бы отличный шаг. Ибра не приехал бы просто перезимовать. Он все еще может изменить ситуацию в Италии. Я его хорошо знаю, уверен, если он вернется в Италию, будет главным героем", — цитирует Капелло Football Italia.Златан Ибрагимович играл в "Милане" с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в 31 матче MLS и забил 31 гол.