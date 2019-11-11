Пиоли: "Милан" сыграл как минимум на равных с "Ювентусом"

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал поражение от "Ювентуса" (0:1) в 12-м туре Серии А. Победу туринцам принес гол Пауло Дибалы на 77-й минуте."Мы сыграли как минимум на равных с нашим соперником, если не лучше. Но если не превращать моменты в голы, приходится расплачиваться. Мы должны продолжать работать и совершенствоваться. Наше нынешнее положение недостойно "Милана", это должно постоянно держать нас в напряжении и сосредоточении.К сожалению, то же самое я говорил неделю назад после матча с "Лацио". Не думаю, что многие команды наносят 15 ударов в створ в гостях у "Ювентуса". Но мы должны лучше реализовывать шансы. В ситуации с пропущенным голом мы должны были сыграть в защите более жестко.Я вижу улучшения каждый день, видел их в последних матчах. Мы ни в чем не уступали "Лацио" или "Ювентусу", но должны понимать, что на этом уровне каждый мяч может быть решающим", — цитирует Пиоли Sky Sport Italia."Ювентус" (32 очка) вернул себе лидерство в таблице Серии A и опережает на одно очко "Интер". "Милан" (13), потерпевший седьмое поражение в сезоне, занимает 14-е место.