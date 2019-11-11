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Сарри: если Роналду покинул стадион до окончания матча, то это проблема

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду, замененного в матче 12-го тура Серии А с "Миланом". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу туринцев, а победный гол забил Пауло Дибала, вышедший на замену вместо Роналду на 55-й минуте.

Отметим, что 34-летний португалец после замены прошел мимо скамейки своей команды, бросив фразу в ее сторону, и направился прямиком в раздевалку. По информации итальянских СМИ, Роналду уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось три минуты.

"Роналду проявил неуважение по отношению к одноклубникам? Я не знаю.

Если это действительно так, и он покинул стадион до окончания матча, то это проблема, которую [ему] нужно разрешить вместе с одноклубниками.

У меня с Криштиану проблем нет. Его и так нужно поблагодарить за то, что он согласился сыграть, несмотря на то, что находится не в лучшей форме", — цитирует Сарри Express.

Sport24


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Теги: Сарри Роналду Серия А Ювентус
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