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Экс-тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Фиорентину"

Бывший главный тренер питерского "Зенита" Лучано Спаллетти может возглавить "Фиорентину", сообщает Football Italia со ссылкой на Firenze Viola.

По данным источника, руководство "фиалок" недовольно работой нынешнего главного тренера Винченцо Монтеллы. После субботнего поражения от "Кальяри" (2:5) в клубе всерьез задумались о смене тренера и решили встретиться со Спаллетти.

В настоящий момент 60-летний специалист находится без работы после ухода из "Интера" в конце прошлого сезона. Отмечается, что Спаллетти по-прежнему имеет контракт с миланцами и получает по нему зарплату. Вдобавок его высокая зарплата может стать препятствием в переговорах.

"Фиорентина" под руководством Монтеллы с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

Sport24


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Теги: Спаллетти Зенит Фиорентина Серия А
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