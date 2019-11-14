Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма планирует потребовать у клуба повышения своей зарплаты, сообщает Corriere dello Sport.
Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2021 года, по его условиям Доннарумма зарабатывает 6 млн евро в год, однако агент футболиста Мино Райола намерен переговорить с "Миланом" по поводу нового договора и повышения зарплаты.
"Милан" же, напротив, хочет оставить общую зарплату такой же, но растянуть ее на большее количество лет, что, по сути, будет означать сокращение дохода итальянца.
Sport24.ru
Доннарумма хочет повышения зарплаты в "Милане", клуб планирует снизить оклад игрока
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