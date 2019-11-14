Доннарумма хочет повышения зарплаты в "Милане", клуб планирует снизить оклад игрока

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма планирует потребовать у клуба повышения своей зарплаты, сообщает Corriere dello Sport.Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2021 года, по его условиям Доннарумма зарабатывает 6 млн евро в год, однако агент футболиста Мино Райола намерен переговорить с "Миланом" по поводу нового договора и повышения зарплаты."Милан" же, напротив, хочет оставить общую зарплату такой же, но растянуть ее на большее количество лет, что, по сути, будет означать сокращение дохода итальянца.