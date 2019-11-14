Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил журналистам на вопрос о своём текущем состоянии.
"Чтобы закрыть эту тему, можем сообщить новость, что с капитаном всё хорошо. Я не только в порядке, но могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. Баланс определённо положительный. Теперь можете брать интервью у других", - цитирует Роналду Football Italia.
Напомним, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче чемпионата Италии с "Миланом" и не стал пожимать руку главному тренеру "Ювентуса" Маурицио Сарри. Затем Криштиану, вместо того чтобы сесть на скамейку запасных, отправился в раздевалку. После форвард не стал дожидаться окончания встречи и покинул стадион за несколько минут до финального свистка. Также он был заменён в матче "Ювентуса" в Лиге чемпионов с "Локомотивом".
"Чемпионат.сом"
Роналду - журналистам: я в хорошей форме, теперь можете брать интервью у других
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»