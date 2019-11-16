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"Наполи" оштрафует Элмаса за нарушение игроком запрета на общение с прессой

"Наполи" отреагировал на комментарий своего полузащитника Элифа Элмаса в СМИ. Футболист нарушил запрет, установленный клубом, на общение с прессой во время разбирательств после бунта игроков, направленного на президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса, который хотел на неделю запереть спортсменов на базе.

Элмас в своем интервью рассказал, что "Наполи" еще может побороться за первое место в этом сезоне, однако клубу все равно не понравилось это высказывание. Игрок будет оштрафован.

"Элиф Элмас общался с прессой, несмотря на запрет клуба. "Наполи" оставляет за собой право принять меры в отношении футболиста", — гласит заявление неаполитанцев.

Sport24


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Теги: Наполи
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