"Наполи" оштрафует Элмаса за нарушение игроком запрета на общение с прессой

"Наполи" отреагировал на комментарий своего полузащитника Элифа Элмаса в СМИ. Футболист нарушил запрет, установленный клубом, на общение с прессой во время разбирательств после бунта игроков, направленного на президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса, который хотел на неделю запереть спортсменов на базе.Элмас в своем интервью рассказал, что "Наполи" еще может побороться за первое место в этом сезоне, однако клубу все равно не понравилось это высказывание. Игрок будет оштрафован."Элиф Элмас общался с прессой, несмотря на запрет клуба. "Наполи" оставляет за собой право принять меры в отношении футболиста", — гласит заявление неаполитанцев.