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Президент Серии А ушел в отставку

Гаэтано Миччиче объявил о своей отставке с поста президента Серии А. Функционер принял решение после обвинений владельца "Дженоа" Энрико Прециози в том, что Миччиче получил должность в марте 2018 года с нарушением регламента.

"Я объявляю о своей незамедлительной отставке с поста президента Серии А. Слухи в сегодняшних газетах касательно расследования моего назначения 20 месяцев назад являются неприемлемыми и вынудили меня принять это решение.

В последние месяцы я работал над развитием итальянского футбола, доверие было важным фактором для привлечения новых спонсоров. Благодарю всех, кто со мной работал", — говорится в заявлении Миччиче, слова которого цитирует Football-italia.

Sport24.ru


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Теги: Серия А
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