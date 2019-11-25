Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин пользуется доверием Маурицио Сарри и регулярно попадает в состав команды в отсутствие Криштиану Роналду.
"Когда в команде играют такие отличные футболисты, как мы, нужно пользоваться каждой возможностью. Дибала и я старались делать все возможное.
Роналду и Дибала — разноплановые игроки. Всем нравится играть вместе с такими великими футболистами. Я стараюсь адаптироваться к игре с обоими.
У меня нет необходимости красть чье-то место. Мы знаем, кто такой Роналду, он победитель. Все наши игроки важны — и те, кто играет, и те, кто остается вне состава. Впереди долгий путь", - цитирует Игуаина football-italia.
Sport24.ru
Игуаин: у меня нет необходимости красть место Роналду
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