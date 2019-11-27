Агент Дибалы отказался говорить о будущем форварда "Ювентуса"

Густаво Дибала, брат и агент нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, заявил, что футболист всем доволен в данный момент.Напомним, аргентинец забил единственный гол в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико"."Он забил гол, как настоящий гладиатор! Пауло рад победе и голу, он провел прекрасную игру прошлым вечером и сыграл ключевую роль", — приводит слова агента Tuttomercatoweb.Когда Густаво спросили о будущем форварда, он ответил: "Давайте говорить о настоящем".По информации итальянской прессы, бьянконери работают над продлением контракта с Дибалой на два года. Нападающий будет получать по 10 млн евро за сезон.