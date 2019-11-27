Густаво Дибала, брат и агент нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, заявил, что футболист всем доволен в данный момент.
Напомним, аргентинец забил единственный гол в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико".
"Он забил гол, как настоящий гладиатор! Пауло рад победе и голу, он провел прекрасную игру прошлым вечером и сыграл ключевую роль", — приводит слова агента Tuttomercatoweb.
Когда Густаво спросили о будущем форварда, он ответил: "Давайте говорить о настоящем".
По информации итальянской прессы, бьянконери работают над продлением контракта с Дибалой на два года. Нападающий будет получать по 10 млн евро за сезон.
Sport24.ru
Агент Дибалы отказался говорить о будущем форварда "Ювентуса"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»