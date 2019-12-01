"Милан" одержал победу над "Пармой"

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Милан" в гостях обыграл "Парму" со счетом 1:0.



Чемпионат Италии



14 тур



Гол: Сусо, 89



Парма: Сепе, Гальоло, Алвеш, Якопини, Дармиан, Куцка, Бругман (Корнелиус, 71), Барилла (Грасси, 64), Эрнани, Кулушевски, Жервиньо (Спрокати, 81)



Милан: Доннарумма, Мусаккио, Конти, Франсуа, Романьоли, Бонавентура, Кессье (Крунич, 71), Беннасер, Чалханоглу, Пёнтек (Леау, 64), Сусо



Предупреждения: Беннасер, 58, Гальоло, 62, Сусо, 90, Доннарумма, 90