"Милан" выпустил специальную форму к 120-летию клуба

Экипировка выполнена в традиционном красно-черном цвете. Логотип клуба, а также титульного и технического спонсора нанесен в золотом цвете. Под эмблемой клуба находится число 120, символизирующее возраст "Милана". На обороте футболки нанесена надпись 1899-2019, также на задней части формы красуется цитата основателя клуба Герберта Киллина: "Мы будем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, как огонь, и черными, как страх, который мы будем вызывать у наших противников".
Ожидается, что "Милан" дебютирует в этой форме в домашнем матче Серии А против "Сассуоло" (15 декабря).