Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано выразил мнение, что между форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду и главным тренером команды Маурицио Сарри есть недопонимание.
Ранее Сарри менял португальца в двух матчах подряд. В игре с "Миланом", где Роналду заменили на 55-й минуте, Криштиану прошел мимо скамейки своей команды, бросив фразу в ее сторону, и направился прямиком в раздевалку. Итальянские журналисты сообщили, что Роналду назвал Сарри сукиным сыном. После игры с "Миланом" Сарри объяснил замену тем, что у Роналду была проблема со связкой колена. Сам португалец через несколько дней также признался, что у него были некоторые проблемы со здоровьем, из-за чего он не мог показывать свой уровень на 100%.
"Думаю, у Роналду большие проблемы с Сарри. Все началось с тех замен, такое не понравилось бы любому игроку. Думаю, между ними есть конфликт, но "Ювентус" ловко пытается это замаскировать", - цитирует Кассано Canale 5.
Sprot24.ru
Кассано: у Роналду большие проблемы с Сарри, но "Ювентус" пытается это замаскировать
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