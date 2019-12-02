Гроссо уволен с поста главного тренера "Брешии" спустя месяц после назначения

"Брешия" на официальном сайте объявила об отставке главного тренера Фабио Гроссо. Случилось это спустя менее чем через месяц после назначения 42-летнего специалиста.На место уволенного Гроссо клуб назначил Эудженио Корини. 3 декабря новый тренер проведет свою первую пресс-конференцию на новом рабочем месте.После 13 туров "Брешия" с 7 очками занимает 20-е — последнее — место в турнирной таблице Серии А.