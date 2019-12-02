Роналду получил приз лучшего игрока Серии А по итогам сезона-2018/19

? Il miglior giocatore della Serie A! ? Congratulazioni, @Cristiano! ? #GGDC19 pic.twitter.com/8kKL9pYRCJ— JuventusFC (@juventusfc) December 2, 2019
Так, лучшим игрок Серии А стал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Помимо этой награды португалец попал в символическую сборную.
Также в символическую сборную вошли вратарь Самир Ханданович ("Интер"), защитники Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба — "Ювентус"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Александар Коларов ("Рома"), полузащитники Миралем Пьянич ("Ювентус"), Йосип Иличич ("Аталанта") Николо Барелла ("Интер"), нападающие Дуван Сапата ("Аталанта") и Фабио Куальярелла ("Сампдория").
Итоги Gran Gal del Calcio-2019:
лучший игрок — Криштиану Роналду ("Ювентус");
лучшая команда — "Аталанта";
лучший тренер — Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта");
лучший арбитр — Джанлука Рокки;
лучший молодой игрок Серии Б — Сандро Тонали ("Брешия").