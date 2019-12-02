Роналду получил приз лучшего игрока Серии А по итогам сезона-2018/19

В понедельник в Милане прошла церемония вручения призов Gran Gal del Calcio-2019. На торжественном мероприятии вручали призы лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам Италии.

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