Журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери высказался об отношении нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду к церемонии Gran Gal del Calcio-2019, где в понедельник вручали призы лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам Италии.
"Невероятно! Роналду сидел в своей машине во время церемонии до того момента, пока не пришло время получать награду лучшему игроку Серии А.
Когда время пришло, он, наконец, вышел из машины, в то время как его телохранители светили фонариками в камеры", — написал Палмери твиттере.
Напомним, Роналду пропустил церемонию вручения "Золотого мяча", которая также состоялась в этот понедельник. Обладателем данной награды стал нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.
Месси — первый в истории шестикратный обладатель "Золотого мяча", пять наград у его извечного соперника Криштиану Роналду. Никто другой не выигрывал приз более трех раз.
Sport24
Итальянский журналист: Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду
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