Генеральный директор французской группы компаний-производителей предметов роскоши и по совместительству семейного бизнеса LVMH Бернар Арно может купить "Милан", сообщает La Repubblica.
Арно мечтает пригласить в команду Лионеля Месси и Хосепа Гвардиолу либо Килиана Мбаппе и Юргена Клоппа, если легенды "Барселоны" откажутся от предложения.
Ранее Арно уже заявлял о своих намерениях по покупке "Милана". При этом нынешний владелец клуба Elliott Management рассматривает вариант с продажей своего актива.
По данным на ноябрь 2019 года с состоянием в 107 млрд долларов США Арно занимает 2-e место в мире после Джеффа Безоса.
Sport24.ru
Один из богатейших людей мира хочет купить "Милан" и пригласить туда Месси и Гвардиолу
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