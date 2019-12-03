"Ювентус" сделал Дибале предложение продлить контракт

"Ювентус" начал переговоры с нападающим Пауло Дибалой о продлении контракта, сообщают итальянские СМИ.Действующее трудовое соглашение между 26-летним аргентинцем и туринским клубом рассчитано до лета 2022 года. По информации СМИ, "Юве" предлагает Дибале продлить контракт до 2024 года и увеличить зарплату футболиста до 9 млн евро в год плюс бонусы. Отмечается, что предложение "Ювентуса" близко к пожеланиям самого игрока, который хочет зарабатывать 10 млн евро в год без учета бонусов.Дибала был приобретен "Ювентусом" у "Палермо" в 2015 году за 40 млн евро. В 17 матчах сезона-2019/20 Пауло забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.