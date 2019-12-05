"Ювентус" продолжает увеличивать свою популярность в инстаграме.
В июле 2018 года у туринского клуба было всего 10 млн подписчиков. Сейчас их стало уже больше 34. Туринский клуб вошел в сотню самых популярных аккаунтов в мире. У "Ювентуса" сейчас третий показатель среди футбольных клубов, выше только "Реал" и "Барселона". Каждый день на "Ювентус" в инстаграме подписывается около 30 тысяч человек.
"Ювентус" также занимает второе место в списке самых популярных итальянских брендов в инстаграме, уступая лишь Gucci (38,3 млн). Футбольный клуб опережает Lamborghini (24,1 млн), Dolce & Gabbana (23млн) и Prada (22 млн).
Напомним, летом 2018 года "Ювентус" подписал контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду, который является самым популярным человеком в мире по подписчикам в инстаграме.
Sport24
"Ювентус" — второй по популярности итальянский бренд в инстаграме
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