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Ибрагимович рассказал, как отомстил Матерацци за травму: я ждал этого момента 4 года

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, как отомстил бывшему защитнику "Интера" Марко Матерацци за нанесённую ему травму.

"Я выступал за "Юве", и мы играли с "Интером". Матерацци, действуя как настоящий ассасин, нанёс мне травму. Он был сильным футболистом, так что это вполне нормально. Это случилось в 2006 году. После полученной травмы мне пришлось ненадолго покинуть поле, и тренер "Юве" Фабио Капелло сказал: "Я заменю тебя". Я ответил: "Нет, я продолжу игру".

Я хотел вернуться на поле, чтобы отомстить Матерацци. Если кто-то делает такое со мной, не забуду об этом. Однако через две минуты боль стала невыносимой. Я не смог продолжить игру. После этого я поиграл в "Интере", "Барселоне", "Милане".

В первом дерби сезона-2010/11 я снова встретился с "Интером". Это мотивировало меня. Но если ты не контролируешь себя, не жди ничего хорошо. Ты можешь потерять голову и совершить глупость. Я заработал пенальти. И знаете, кто на мне сфолил? Матерацци. "Милан" повёл в счёте 1:0.

В одном из эпизодов второго тайма Матерации приблизился ко мне, и я ударил его движением из тхэквондо, отправив его в больницу. После этого Деян Станкович спросил меня: "Зачем ты это сделал?" И я ответил ему: "Я ждал этого момента четыре года", — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на GQ.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Матерацци Ибрагимович Ювентус Интер Серия А
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