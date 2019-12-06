"Интер" и "Рома" не забили голов

В матче 15-го тура Серии А "Интер" и "Рома" сыграли без забитых мячей - 0:0.



Чемпионат Италии



15 тур



"Интер": Ханданович, Годин, Шкриньяр, де Врей, Бираги (Д'Амброзио, 88), Брозович, Валеро (Асамоа, 72), Весино, Кандрева (Лазаро, 45+2), Мартинес, Лукаку.



"Рома": Миранте, Смоллинг, Манчини, Коларов, Сантон (Спинаццола, 16), Пеллегрини, Мхитарян (Флоренци, 89), Дзаньоло, Верету, Перотти (Джеко, 68), Диавара.



Предупреждения: Годин, 61, Лазаро, 62, Манчини, 77, Брозович, 80.

