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"Интер" и "Рома" не забили голов

В матче 15-го тура Серии А "Интер" и "Рома" сыграли без забитых мячей - 0:0.

Чемпионат Италии

15 тур

"Интер": Ханданович, Годин, Шкриньяр, де Врей, Бираги (Д'Амброзио, 88), Брозович, Валеро (Асамоа, 72), Весино, Кандрева (Лазаро, 45+2), Мартинес, Лукаку.

"Рома": Миранте, Смоллинг, Манчини, Коларов, Сантон (Спинаццола, 16), Пеллегрини, Мхитарян (Флоренци, 89), Дзаньоло, Верету, Перотти (Джеко, 68), Диавара.

Предупреждения: Годин, 61, Лазаро, 62, Манчини, 77, Брозович, 80.


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Теги: Интер Рома
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