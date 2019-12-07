"Сампдория" продлила контракт с Квальяреллой до 2021 года

"Сампдория" официально объявила о продлении контракта с 36-летним нападающим Фабио Квальяреллой.Новое соглашение генуэзского клуба с опытным итальянским футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года. Предыдущий контракт истекал летом следующего года.В сезоне-2018/19 Квальярелла стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 26 мячей в 37 матчах. В общей сложности Фабио провел за "Сампдория" 184 матча и забил 78 мячей.