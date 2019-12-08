Один из болельщиков "Милана" получил ножевое ранение после матча 15-го тура чемпионата Италии с "Болоньей". Встреча состоялась в Болонье на стадионе "Ренато Далль’Ара" и завершилась со счетом 3:2 в пользу россонери.
Как сообщает Football Italia, после игры между двумя фанатами "Милана" разгорелся спор. Они поймали футболку одного из игроков своей любимой команды, но не смогли ее поделить. В результате один фанат ранил другого в живот.
Пострадавший был найден около стадиона в тяжелом состоянии. Его доставили в одну из больниц Болоньи, его жизни ничего не угрожает.
"Милан" набрал 20 очков и поднялся на 10-е место. В активе "Болоньи" 16 очков и 12-я позиция.
Sport24
Болельщик "Милана" получил ножом в живот, пытаясь завладеть футболкой одного из игроков
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