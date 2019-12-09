"Ювентус" предлагает Холанду 3 млн евро в год

"Ювентус" готов предпринять решительные попытки подписать нападающего "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Corriere dello Sport."Ювентус" связался с агентом норвежского нападающего Мино Райолой, предложив форварду годовую зарплату в размере € 3 млн с учётом всевозможных бонусов. Туринский клуб заинтересован в нападающем "Ред Булл Зальцбург", так как контракт Гонсало Игуаина заканчивается летом 2021 года, а Марио Манджукич уже в ближайшее трансферное окно может покинуть команду. В услугах Холанда также заинтересован ряд европейских клубов, среди которых "Реал", "Наполи", "Манчестер Юнайтед" и ещё несколько представителей английской Премьер-лиги.Эрлинг Холанд перешёл в "Ред Булл Зальцбург" в январе 2019 года из "Мольде". Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах австрийского национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей и 4 результативных передач. В Лиге чемпионов на счету Эрлинга 8 голов в 5 встречах.