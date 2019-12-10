Экс-тренер "Зенита" Лучано Спаллетти получал предложение возглавить "Наполи", сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в твиттере.
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис контактировал со Спаллетти, однако 60-летний тренер отказался от предложения.
Спаллетти по-прежнему имеет контракт с "Интером" и получает по 5 млн евро в год. Его договор с нерадзурри истекает в июне 2021 года.
Ранее сообщалось, что "Наполи" достиг устной договоренности с экс-наставником "Милана" Дженнаро Гаттузо.
Sport24.ru
Бывший тренер "Зенита" Спаллетти отказался возглавить "Наполи"
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