Защитника "Интера" уличили в использовании экипировки с фашистской символикой

#Inter and Italy wing-back Cristiano Biraghi is the centre of controversy after his shin-pads seemed to depict Fascist symbols https://t.co/XYtyfzdiIE #FCIM #SerieA pic.twitter.com/WSdWJDQ248 — footballitalia (@footballitalia) December 11, 2019

Защитник "Интера" и сборной Италии Кристиано Бираги оказался в центре неприятной истории.По информации Football Italia, пользователи социальных сетей уличили футболиста в ношении фашистской символики. Во время матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:2) итальянец в одном из моментов получил небольшое повреждение. Когда он спустил гетр для оказания помощи, оказалось, что на его щитке изображены атрибуты, имеющие отношение к фашизму.На щитке игрока было нарисовано пламя в зеленых, белых и красных цветах национального итальянского флага. Утверждается, что оно являлось символом партии MSI, принадлежавшей к неофашистскому политическому движению.Кроме того, на экипировке было нанесено изображение лица римского солдата в боевом шлеме и надпись на латинском языке "Vae Victis", что означает "горе побежденным", с римской символикой вокруг нее. Данная фраза также имеет отношение к фашизму.Отмечается, что у Бираги имеется большая татуировка на груди с надписью "Vae Victis", римскими солдатами и несколькими изображениями архитектуры Древнего Рима.