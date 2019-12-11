Президент "Наполи" - об Анчелотти: часто после развода люди остаются в хороших отношениях

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выступил на презентации главного тренера команды Дженнаро Гаттузо, но прежде чем говорить о новом тренере, поделился мнением об уволенном Карло Анчелотти."Я считаю правильным отдать должное Анчелотти, который был с нами до этого момента. Мы остаемся друзьями.Где-то читал высказывание одной дамы, вероятно, не связанной с футболом, о том, что у нас с Карло были какие-то разногласия и конфликты. Это не правда. Я отрицал это много раз. Жаль, что все пошло так, но часто после развода мужчина и женщина остаются в хороших отношениях.Мы вместе взрастили мечту, но внезапно проснулись. Так что с большой ответственностью, чтобы не разрушить его потрясающее резюме, я постарался защитить его и сказал: "Дорогой Карло, настал тот момент, когда наши пути разойдутся", - цитирует Де Лаурентиса официальный сайт клуба.