Сарри: есть ощущение, что Роналду восстанавливается быстрее, чем когда-либо

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри в преддверии матча 16-го тура итальянской Серии А с "Удинезе" рассказал о состоянии футболистов туринского клуба."Складывается ощущение, что Роналду восстанавливается быстрее, чем когда-либо. Оценим уровень его физической готовности в течение следующих нескольких дней, но, похоже, его форма быстро улучшается.У Дугласа Косты и Бентанкура всё складывается хорошо. Однако Дуглас не играл 20 дней, а Родриго пропустил всего три дня, поэтому у меня ещё есть некоторые вопросы по состоянию Косты", - цитирует Сарри Football Italia.