Серия А представила картины с обезьянами для кампании по борьбе с расизмом

Серия А объявила о серии шагов для кампании по борьбе с расизмом в футболе. Так, лига обязала каждый клуб делегировать в комитет по борьбе с расизмом по одному своему представителю.

Serie A has been criticised for a "misguided" anti-racism campaign using posters of monkeys.



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Кроме того, Серия А в рамках кампании привлекла всемирно известного итальянского художника Симоне Фугадзотто, который использует шимпанзе и обезьян во всех своих картинах. Фугадзотто представил три своих работы, где изображены "западная, азиатская и черная обезьяны"."Я рисую обезьян только как метафору для людей. Мы отходим от концепции расизма, так как изначально мы все обезьяны. Поэтому я изобразил западную, азиатскую и черную обезьяну", — сказал художник.