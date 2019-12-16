Серия А представила картины с обезьянами для кампании по борьбе с расизмом

Serie A has been criticised for a "misguided" anti-racism campaign using posters of monkeys.— BBC Sport (@BBCSport) December 16, 2019
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Кроме того, Серия А в рамках кампании привлекла всемирно известного итальянского художника Симоне Фугадзотто, который использует шимпанзе и обезьян во всех своих картинах. Фугадзотто представил три своих работы, где изображены "западная, азиатская и черная обезьяны".
"Я рисую обезьян только как метафору для людей. Мы отходим от концепции расизма, так как изначально мы все обезьяны. Поэтому я изобразил западную, азиатскую и черную обезьяну", — сказал художник.