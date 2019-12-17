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Агент Лукаку - о расизме: каждый раз, когда Серия А открывает свой рот, становится все хуже

Майкл Йормарк, агент нападающего "Интера" Ромелу Лукаку, высказался о расизме в Италии, раскритиковав руководство Серии А. В компании по борьбе с расизмом итальянцы развесили картины с обезьянами.

"Каждый раз, когда Серия А открывает свой рот, становится все хуже. Как только появляется что-то, касающееся расизма, их стратегия борьбы с этим лишь усугубляет положение. Представленные ими изображения бестактны и оскорбительны не только для лиги, но и для клубов лиги по всей Италии.

Я не могу этого понять. Это свидетельствует об их непонимании. Это говорит о том, что они понятия не имеют, что делать в отношении расизма в футболе. Настало время обратиться за советом и консультацией к организациям, которые понимают эту проблему.

Нужно удостовериться в том, что клубы и лига решают проблемы правильно и защищают игроков. В конце концов люди приходят смотреть именно на игроков, а лига и клубы несут ответственность, чтобы защищать их и создавать благоприятные условия для выступления. Сейчас в Серии А этого не существует.

Лукаку разочарован. Это обязанности лиги — задавать тон, иметь план действий и обеспечивать его выполнение. Как клубы могут занять жесткую позицию против расизма, когда лига не имеет ни малейшего понятия, что делает?" — цитирует агента The Telegraph.

Sport24


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Теги: Лукаку
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