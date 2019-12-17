"Милан" раскритиковал идею Серии A использовать картины с обезьянами для борьбы с расизмом

Лига привлекла всемирно известного художника Симоне Фугадзотто, который использует шимпанзе и обезьян во всех своих картинах. Фугадзотто представил три своих работы, где изображены "западная, азиатская и черная обезьяны".
"Искусство может быть мощным, но мы категорически не согласны с использованием обезьян в качестве образов в борьбе с расизмом и были удивлены полным отсутствием консультаций", — говорится в заявлении официального твиттера "Милана", который также тегнул аккаунт итальянского чемпионата.
Art can be powerful, but we strongly disagree with the use of monkeys as images in the fight against racism and were surprised by the total lack of consultation. @SerieA_EN pic.twitter.com/M7wFjhsfj2— AC Milan (@acmilan) December 17, 2019
Sport24.ru