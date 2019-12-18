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Президент "Лацио" рассказал, как он спас клуб от банкротства

Президент "Лацио" Клаудио Лотито рассказал о финансовых проблемах клуба в прошлом. Он стал владельцем бьянкочелести в 2004 году.

"Когда я вошел в мир футбола, долги клуба составляли 550 миллионов евро. Клуб по сути был банкротом. Я взял на себя долги, и некоторые люди сочли меня сумасшедшим из-за этого. Но для меня это был вызов. Нужно перестать думать о том, что футбольный клуб может содержать только один владелец, который вкладывает деньги. Это публичная компания, которая находится на бирже и обязана показывать в финансовых отчетах прибыль или безубыточность. Кроме того, за последнее десятилетие мы завоевали больше всего трофеев в Италии, если не считать "Ювентус", — сказал Лотито на пресс-конференции.

"СЭ"


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Теги: Лацио Серия А
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