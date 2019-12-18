Сарри побил рекорд Серии А, который раньше принадлежал Анчелотти

В среду в Генуе завершился матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором "Сампдория" принимала "Ювентус". Встреча завершилась победой туринцев со счетом 2:1.Для главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри эта победа стала 100-й в рамках Серии А. Для этого итальянскому специалисту понадобилось 169 матчей. Таким образом, Сарри достиг этой отметки быстрее всех тренеров начиная с сезона-1994/95 (с этого момента за победу в лиге стали начислять 3 очка, тогда как ранее было 2).Ранее этот рекорд принадлежал нынешнему главному тренеру "Наполи" Карло Анчелотти. Он одержал свою 100-ю победу в Серии А в 185-м матче.